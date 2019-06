Horoskop 3-9 juni, 2019

Horoskop för alla stjärntecken, vecka 23, 2019.

Väduren 21/3- 20/4

Måndagens nymåne äger rum i ditt kommunikativa hus. Dags att anmäla dig till en kurs eller få fatt på syskon eller vänner för att göra upp lite gemensamma planer för sommaren? Familjeplaneringen kommer också ligga i fokus från och med tisdagen. Finns det något i familjen som behöver diskuteras? Eller gällande boendesituationen för dig och familjemedlemmarna? På fredagen kan du få kul nyheter om en social träff eller ha ett roligt möte med andra likasinnade.

Oxen 21/4-21/5

Venus i ditt eget tecken signalerar till Pluto på måndagen. Det kan bli en riktigt passionerad händelse som sker dig i början av veckan. Möjliga platser där kärleksmagin kan slå till: på en utlandsresa/med en utlänning, på universitetsmark eller med en lärare/coach/författare eller religiös/spirituell vägledare. Jo, jo. Nymånen på måndagen ger dig, samtidigt, en chans att ta nya tag i din ekonomi och ditt ägande. Från och med tisdagen väntar det dig drygt tre väldigt intensiva veckor med massor av kommunikation och möjligen kortare resor i jobbet. Ett kontrakt eller avtal som berör utlandet eller studier dyker upp på fredagen.

Tvillingarna 22/5-21/6

Nymånen på måndagen äger rum i ditt eget tecken. Vad drömmer du om att starta på nytt i livet? På måndagen får du din chans. Kom ihåg att försöka se ”nyktert” på saker och idéer som du trillar över. Allt kanske inte är så glittrigt och vackert som du tror. På tisdagen och under kommande tre veckor får du en chans att agera efter eget huvud när det gäller planering för pengar och hur du ska hantera tillgångar du äger. Löneförhandla? Sälja/köpa fastighet/boende/mark? På söndagen flyttar Venus in i ditt eget tecken och ger dig en charm och en attraktionsförmåga som är imponerande! Satsa på ett köpa dig något extra fint och njut av alla kärleksmöjligheter som väntar dig under kommande veckor.

Kräftan 22/6-23/7

Med en nymåne i ditt tolfte hus på måndagen kommer din hälsa vara fokus. Kanske gör du upp en ny plan för hur du bäst kan ta hand om dig och skapa balans i livet. Samma dag, på måndagen, kan ett samarbete eller en vänskaplig träff ge dig en transformativ knuff. Du kanske få en chans att testa ett nytt sätt att kommunicera med vänner över internet, bli bjuden på en rolig fest (där kärleken kan slå till) eller bestämmer dig för att inleda ett samarbete med en likasinnad i företagande. Fredagen kommer bli oväntat rolig. Kanske är det att du få kontakt med något nytt livsspår som gör att det pirrar i hela kroppen på dig. Eller att ett event som du tackat ja till blir hundra gånger roligare än du trott.

Lejonet 24/7-23/8

På måndagen kan en stark känsla av att finna en stabil grund och balans mellan karriär och arbete uppstå. Du kan få en chans att arbeta hemifrån som ger dig allt du önskar eller komma på en vinnande idé som har att göra med en tjänst eller service kopplade till hemmet. Nymånen på måndagen äger rum i ditt innovativa, nätverkande elfte hus. Använd dig av dina kontakter och gör bästa bruk av internets möjligheter. Men, tro inte på allt du hör.. Dubbelkolla fakta innan du tar beslut. Ett oväntat besked som verkar höra samman med ditt jobb, väntar dig på fredagen. Ett samarbete, om du är företagare, är möjligt. Det ser positivt ut. Du kan få en chans att briljera med dina nya idéer. Under de kommande veckorna lever du hellre i en mer vänskaplig relation än håller handen hela tiden. Du vill ut och mingla och leva livet på dina villkor.

Jungfrun 24/8-23/9

Din karriär erbjuder dig nya vägar på måndagen! En bättre tjänst, mer betalt och ett steg upp på stegen. Inte illa. Granska dock villkor och löften som ges dig. Det kan verka oerhört rosaskrimrande till en början, kanske precis det du drömt om, men kolla att det verkligen stämmer med verkligheten. Ett kontrakt med en företrädare eller samarbetspartner verkar vara det som kan ge dig lite att dubbelkolla. På fredagen kan firandet av en studentexamen eller nyheter om en utlandsresa göra dig på överraskat gott humör. Från och med söndagen kan en flirt med någon på jobbet eller någon i hög ställning locka dig. Trenden håller i sig under resten av juni månad.

Vågen 24/9-23/10

Planer på en utlandsresa eller möjligheten att se på livet från ett nytt håll, väntar dig på måndag. Din styrare, Venus, möter på samma gång passionerade Pluto.Ditt hem och dina önskemål tycks gå i den riktning som du önskar. En kärleksträff med någon i hemmiljö kanske också blir något av det mest spännande du upplever under sommaren. På fredagen får du oväntade nyheter gällande ett stort projekt/om ditt arbete och karriär. Otippat, men positivt! Ta med din kärlek på en utlandssemester i juni. Kärlekslivet frodas på en annan plats än där du vanligen befinner dig. Tänk vad lite nya perspektiv kan göra för kärleken!

Skorpionen 24/10-22/11

Kärleksgnistorna på måndagen är det inget fel på! Ett möte kan faktiskt ske helt i hemlighet. Mycket syndigt. Nymånen på samma dag aktiverar ditt passionerade åttonde hus. Kanske är det så att du upplever att det som sker dig i kärlekslivet är direkt kopplat till en viktig förändring i ditt liv från och med denna veckan, eller vice versa. Härliga nyheter gällande pengar och jobb väntar dig på fredagen. Du hade nog inte förväntat dig det som sker men det gör det inte desto mindre härligt för det. Ditt kärleksliv blir rackarns spännande från och med söndagen och resten av juli! Det är en begärets tid. Du kan falla för en riktig Don Juan eller, om du lever i en stadgad relation, bestämma er för att blåsa liv i sexlivet och ta närhet och delat ägande till en ny nivå. Byta nycklar eller försöka bli gravida? Är det dags att våga hoppet nu?

Skytten 23/11-22/12

Nyheter om pengar och arbete ger dig en riktig stark energivåg på måndagen. Det ligger något transformativt över det hela. Som att du summerar hur långt du har tagit dig och sedan kan blicka framåt. Nymånen antyder att du startar på nytt både i kärlek och/eller gällande personer som du anlitar för att företräda dig eller samarbeta med. Ett kontrakt kan läggas på ditt bord. Be gärna en jurist om hjälp att granska det finstilta om du inte känner dig säker på att allt är under kontroll. Nyheter om lån, kommission, gåva, bonus eller förmån kan ge dig en extra glad fredag. Med kärleksplaneten i ditt kärlekshus från och med söndagen så väntar en härlig juni med roliga bjudningar, sociala händelser och harmoniskt kärleksliv. Singlar: håll gluggarna öppna när ni är ute med vänner!

Stenbocken 23/12-20/1

Relationen till en vän kan snabbt bli mer än bara vänskap på måndagen! Passionerat, rent av! Nymånen på måndagen äger rum i ditt hus för rutiner. Nu kanske du känner en stark kraft att ta tag i din ”vardag”. Vad kan du förbättra? Dags att köpa nya springskor och faktiskt hedra din hälso- och träningsplan? Eller söka dig en ny väg på jobbet? Nyheter om ett nytt arbete eller ett nytt uppdrag, som ser petigt och väldigt detalj-igt ut, kan vänta dig på måndagen. Det kommer krävas discplin för att fixa detta men det är ju ditt främsta ledord så detta klarar du lätt! Nyheter om något som du brinner stark för, såsom din personliga kreativitet, kan ge dig en chans att tjäna en hacka- från hemmet. Nyheten eller möjligheten dyker upp på fredagen och känns som en nypa, helt frisk, luft. Nytänkande och superspännande!

Vattumannen 21/1-18/2

Du ser ut att vara i tagen att förnya ditt liv. För vilken gång i ordningen vet det sjutton, stillastående är ju inget för dig. Nu är det ditt hem och din familjesituation som står i centrum för det som sker. På måndagen. Vad är det du tänker transformera? Ett nytt boende eller ett nytt sätt att leva i relation till dina närmaste? Det ser ut som att beslutet kommer kännas av som ”intensivt men härligt”. Samma dag, på måndagen, äger en nymånen rum i ditt femte hus. Dags för lite mera kul och guldkantad vardag? Nu kanske du bestämmer dig för att resa, träffa vänner eller ”leva livet mer”. En liten varning när det gäller pengar dock: gör inte av med mer än du faktiskt har råd med. Du kan ha en tendens att se lite väl optimistiskt på pengar vid nymånen. Nyheter om mark, fastighet eller boende/familj ger dig rappa, oväntade sms/samtal/mail på fredagen. Dina dagliga rutiner och vistelsemönster, och möjligen arbete, påverkas av detta. Det ser kul och nytänkande ut. Precis som du gillar!

Fiskarna 19/2-20/3

Nymånen på måndagen äger rum i ditt fjärde hus för familj och boende. En ny möjlighet att bo och leva kan dyka upp. Med Neptunus, din styrare, i en tuff aspekt till nymånen, kan dina egna visioner om framtiden färgas lite för rosafärgade dock. Ta ett steg tillbaka innan du hoppar på en förändring, för snabbt. Om papper läggs på ditt bord, granska det noga och be gärna en rådgivare om hjälp att titta på saken innan du tar ett beslut. Möjligen vill du hjälpa ett barn i din familj och det är därför som massor av information kommer läggas på ditt bord under juni månad. Återigen. Var noga med detaljerna, särskilt om saken gäller pengar och ekonomi och lån/skulder. En särskilt härlig fest eller nyheter om en resa ger dig en glad fredag. Med Venus i ditt familjehus från och med söndagen och resten av juni så frodas kärleken i hemmiljö. En helt ny introduktion händer troligen på en middag hemma hos vänner, snarare än ute på restauranger eller nattklubbar. Stadgade mår toppen av att få mysa in sig i en känslomässig bubbla med sin partner. Satsa på härliga hemmamiddagar och kvalitetstid med familjen.