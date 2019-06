Horoskop 10-16 juni, 2019

Veckohoroskop för alla stjärntecken den 10-16 juni, 2019.

Väduren 21/3- 20/4

Nu händer det mycket kring din planering för vad du ska göra gällande hur du lever och bor med dina närmaste. I juli kommer du att göra en stor förändring. Använd torsdagen den 13 juni till att ta beslut om inredning eller bara skapa bättre ”Feng-Shui” i hemmet. Samtidigt är du i planeringstagen för ett nytt äventyr, såsom en resa eller ny syn på livet och dina möjligheter. Stora trendenser som du har att fundera över nu! Ta det väldigt varligt över helgen den 14-16. Risken finns att du rusar på och vrickar en fot eller tar ut dig. Ben och skelett är särskilt i riskzonen nämligen.

Oxen 21/4-21/5

Pengar väntar dig i juni. Det är en härlig känsla när det säger Ka-ching fler gånger än när det är utbetalningar som väntar! I slutet av veckan och särskilt i början av vecka 25 kommer du att ta viktiga ekonomiska beslut. Du behöver vara lite extra vaksam kring pengar, skulder, lån och bidrag. Dubbelkolla allt själv istället för att lita på andra. På torsdagen och/eller fredagen kan ett lokalt ordnat event eller sammankomst med andra ge dig en superhärlig dag. Luften kommer vibrera av härliga samtal.

Tvillingarna 22/5-21/6

Venus befinner sig i ditt eget tecken och ger dig en härlig tid. Du upplever ett flöde av att ”det löser sig” för dig. Vad du än tar dig för. Kärlekslivet får ett enormt uppsving, både för singlar och stadgade. Den rätte kan komma in i ditt liv eller en stadgad partner gör sitt allra yttersta för att du ska må bra och vara lycklig. Harmoni! På torsdagen och fredagen får du de allra finaste aspekterna för att fatta ett karriärrelaterat beslut. Juli kommer vara färgat av att din styrarplanet, Merkurius, kommer befinna sig retrograd. Försök att fatta de viktigaste besluten i juni.

Kräftan 22/6-23/7

Torsdagen och fredagen är två underbara dagar för nyheter om en resa eller internationell relation. Om du har önskat dig en möjlighet att publicera en bok, eller komma vidare med ett juridiskt ärende, alternativt nå ett genombrott med en satsning som berör teknik och/eller internet, ringa då också in slutet av veckan! Goda nyheter om din hälsa och/eller dagliga rutiner och arbete väntar dig kring den kommande fullmånen den 17 juni. Kanske märker du av det redan under helgen.

Lejonet 24/7-23/8

Nöjen lockar dig och med så mycket kul på agendan så innebär det en påfrestning för ekonomin. Låt det inte stressa dig för mycket. Pengar kommer att komma in! Torsdagen och fredagen kan bli rent magiska. En hemlig kärleksrelation kan vara på gång! Lördagen och söndagen kan du befinna dig på ett särskilt härlig kalas eller mysig plats och då vill du kunna njuta och ha roligt. Även om det innebär att du kanske måste stretcha en 100-lapp runt kvarteret. Gör det för det kommer vara värt det! Ett passionerat möte kan hända förr än du anar det under den senare delen av vecka 24. Om du inte får nyheter om en oväntad graviditet eller chansen att satsa på en kreativ dröm/intresse som du har. Spännande!

Jungfrun 24/8-23/9

Ditt hårda arbete på jobbet får uppmärksamhet! När du trodde att ingen såg alla dina ansträngningar så hade du fel och det kommer du märka nu. På fredagen kan du känna hur ett beslut gällande kärlek börjar bli klart för dig. Du tar situationen på ett seriöst sätt, antingen du planerar för en stadgad framtid eller funderar över att gå vidare på egen hand. Med en fullkomligt förtrollad aspekt för kärlek på gång på torsdagen och fredagen så kan vecka 24 bli den tid då du och din kärlekspartner bestämmer er för att göra något särskilt härligt. Du kommer känna dig inspirerad!

Vågen 24/9-23/10

Om du söker ett nytt arbete eller nya uppdrag så kan du få goda nyheter under veckan som väntar. En vän eller en kärlekspartner kan vara den som öppnar dörren och tipsar sig om jobbet. Se vad som händer på torsdagen och fredagen! Om du känt att kärleksliv och sociala händelser varit lite på sparlåga i ditt liv så kommer du att få uppleva hur det vänder. Din styrare Venus besöker ditt nionde huset och plötsligt ser allt mer positivt och spännande ut! Kanske bokar du en utlandsresa den här veckan.

Skorpionen 24/10-22/11

Ditt kärleksliv är så härlig den här veckan! På torsdagen och fredagen kan du, särskilt om du reser, få en underbar upplevelse. Du behöver inte åka så långt. Ge dig iväg på en helgresa med bilen eller boka en weekend utomlands om du har möjlighet. En varm mysig plats där du kan vila och hämta krafterna kommer ge dig allt du önskar. Sedan följer en liten brasklapp: Håll dig långt ifrån alla kontrakt och avtal under tiden 14-19 juni. Det är inte till din fördel att skriva under ett papper eller en överenskommelse just då.

Skytten 23/11-22/12

Om du känner dig pressad och stressad av att dina utgifter gått i taket, ha då förtröstan. Det är Mars som eldar på läget. Den goda nyheten är att det blir mycket lugnare på utgiftsfronten från och med den 1 juli. På torsdagen och fredagen kan du få nya, goda nyheter och idéer om ditt boende. Om du sökt efter en lägenhet så kan slutet av veckan bjuda på något som får dig att känna dig superlycklig. Eller kanske finner du den perfekta möbeln till ditt hem. Med så mycket utgifter redan så skulle det inte skada att göra en liten tävling med dig själv och se hur lite som du kan göra av med under dagarna den 14-19 juni. Du kommer tacka dig själv senare.

Stenbocken 23/12-20/1

Du har fullt upp på jobbet och agerar nog bläckfisk åt alla håll för att få ihop tider, schema och deadlines. Ett nytt arbete eller prorjekt kan nyligen ha kommit in och gett dig extra mycket på ditt bord att ta hand om. På fredagen kan du känna ett visst stopp från din kärlekspartner eller partner i företagande. Djupandas genom frustrationen. Ett väldigt roligt kalas eller firande med vänner, syskon eller i grannskapet kan dock väga upp för detta mesta på torsdagen och fredagen. Hemliga planer med en kärlekspartner, eller gällande en kärleksaffär som hittills varit dold från omvärlden, tar form under helgen. I vecka 25 är du redo för ett nytt kapitel i kärlekslivet. Alternativt gäller saken ett affärssamarbete som du har planerat för ett tag.

Vattumannen 21/1-18/2

En vacker tanke eller artistisk skapelse glädjer dig och din närmaste familj på torsdagen och fredagen. Medkänsla och kreativitet och fantasi strålar kring de dagarna. Du har fullt upp med att ta hand om dagliga att-göra-listor under resten av juni så den härliga känslan på torsdagen och fredagen är värt allt! Under helgen finns det viss risk för att du känner hur en chef eller situation bakbinder dig. Kanske har saken att göra med hur du hade tänkt dig livet framöver och din familjs behov eller din boendesituation. Med en fullmåne nära förestående, på måndagen den 17 juni, kan en underbar fest eller kontakt med vänner och bekanta ge dig något särskilt härligt upplevelse under helgen. Det kan bli både en aning lyxigt och laddat med positiv spänning och härliga samtal och varm stämning.

Fiskarna 19/2-20/3

Nya planer gällande familjelivet och/eller en boendesituation tar upp dina tankar. Ett nytt boende eller chansen att starta ett nytt kapitel tillsammans med din familj, kan ge dig nyheter. Med händelsernas planet i din zon för nöje, barn och kreativitet är chanserna stora för att mycket händer kring dessa områden under juni månad. Kanske vill du hjälpa ett barn med ett boende eller satsa på att bli mer kreativ i ditt hem. Eller bara unna dig lite mer ”känslomässig” tröst i form av några fina klädesplagg eller sommarskor. Dina härligaste dagar väntar dig på torsdagen och fredagen. Din styrare Neptunus signalerar till Mars och något kring ditt familjeliv/boende och dina egna drömmar och önskemål når en härlig kulmination. Kanske finner du en perfekt plats att bo på eller känner stark tilltro till att dina önskningar avseende en familjesituation kommer att gå i uppfyllelse. Det är lite magi över torsdagen och fredagen! En viktig målpunkt är inom räckhåll för dig och ju närmare du kommer fullmånen på måndagen den 17 juni, desto starkare blir känslan. Din långsiktiga livsplanering och/eller din karriär når en avgörande punkt i samband med fullmånen.