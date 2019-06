Horoskop 24-30 juni, 2019

Horoskop för alla stjärntecken vecka 26, 2019

Väduren 21/3- 20/4

Solen i ditt känslosamma familjehus ger dig en chans att landa och tillbringa mer tid med familjen. På torsdagen flyttar din påhittiga styrare in i huset för barn, nöjen och kreativitet. Dags att planera för en resa eller låta ledighet ta massor av mer plats i ditt liv. En oväntad och positiv händelse kring ditt hem och din familj väntar på torsdagen. En rolig familjemiddag eller tillskott av något fint till hemmet kan vara på gång.

Oxen 21/4-21/5

Nyheterna den här veckan kommer vara andra än du hade väntat dig. På ett positivt sätt. Det hela sker runt torsdagen och du lär bli nöjd med den annorlunda utvecklingen. Med Merkurius i ditt familjehus från och med torsdagen så kan du samtala om planering och budget för ditt hem och din familj extra mycket under juni/juli/augusti.

Tvillingarna 22/5-21/6

Din styrare flyttar in i ditt hus för information och nyheter på torsdagen. Kanske väntar ett kontrakt för en semesterbostad eller ett nytt hem under sommaren. Med Solen i ditt inkomsthus i fin aspekt till Uranus i den privata delen av ditt horoskop så kan du få nys om en chans att göra ett klipp eller lägga upp en perfekt sommarplan för återhämtning av kropp och själ. Merkurius kommer backa under juli och du kan behöva extra tid under sommaren för att fundera över vilka livsval du vill göra framöver.

Kräftan 22/6-23/7

Nyheter om pengar eller ägande kommer hänga i luften och dallra under sommaren. Allt startar på torsdagen. Ett möte mellan Solen i ditt eget tecken ger dig en oväntad chans att följa en idé som du kan ha fått i samband med en hobby eller diskuterat med vänner. Alternativt går du på ett möte/bjudning/event som ger dig otroligt mycket roligt och spännande att uppleva på onsdagen-fredagen.

Lejonet 24/7-23/8

Solen besöker ditt tolfte hus och du kan känna dig som en aning orkeslös. Ditt behov av att i enskildhet få arbeta klart det du ska göra, eller bara unna dig att dra ned på tempot rejält, kommer vara märkbart. Merkurius flyttar in i ditt eget tecken på torsdagen. Pengar och möjligheter att göra mer av sådant som du redan äger eller besitter (såsom en talang) kommer söka upp dig, istället för tvärtom. Härligt! Det kul mötet mellan din styrare, Solen, och Uranus på torsdagen kan ge dig ett oväntat besked gällande din karriär. Du lär gilla det och pengarna som erbjuds!

Jungfrun 24/8-23/9

Du spurtar in i sommaren med massor av möten, mingel och kul samvaro med vänner och bekanta. När Merkurius på torsdagen flyttar in i ditt tolfte hus kanske du bestämmer dig för att unna dig en liten spirituell resa genom att läsa eller lära om andlighet, religion eller konsten att återhämta krafter. En möjlighet till en resa med vänner blir ovanligt lyckad om den sker i slutet av veckan. Alternativt, kan du få ett erbjudande om en kommande resa med en vän, vilket gör dig både glad och överraskad.

Vågen 24/9-23/10

Solen lyser upp ditt karriärshus och du har fortfarande mycket arbete med att planera för framtiden. Balansen mellan hem och karriär är hårfin, men du fixar det. En väldigt roligt avslut på veckan väntar när du får en chans att leva ut ett intresse som du känner fyller hela din själ. Du kommer troligen möta många andra vänner och bekanta kring torsdagen och fredagen. Det är en väldigt känslointensiv torsdag/fredag som faktiskt kan föra med sig en superpassionerad romans som tar ditt hjärta med storm.

Skorpionen 24/10-22/11

Solen i ditt utåtriktade, internationella hus får dig att tänka på utlandet, eller att på annat sätt, vidga dina vyer. Du vill se, lära och uppleva nya saker nu! En kreativ förmåga kan ge dig möjligheter i arbete inom underhållningsundstrin från och med torsdagen. Det som sker kring torsdagen och fredagen är oväntade nyheter om en utlandsresa, akademisk satsning eller ett juridiskt ärende. Du kommer bli positivt överraskad!

Skytten 23/11-22/12

En himlastormande kärleksupplevelse, eller intensiva känslor som ett äktenskap eller samägandesituation för med sig, är möjliga under resten av juni/juli. Solen i ditt transformerande hus belyser all form av delad ekonomi och emotionella satsningar som man gör med någon annan. Din kärlekslanet, Merkurius, besöker flirtiga Lejonets tecken från och med torsdagen. Det kan vänta dig en sommarromans med en författre/lärare eller högt utbildad akademiker. Någon som du beundrar för hans/hennes kunskaper. Se vad som sker på torsdagen då denna personen kan korsa din väg i dina hemmakvarter. Oväntat och så härligt!

Stenbocken 23/12-20/1

Solen i ditt sjunde hus ger dig en härlig start på sommaren. Det väntar dig många fina bjudningar i trädgårdar och hemma hos vänner och bekanta. Bröllop och andra firanden ger dig extra kul dagar att se fram emot. Onsdagen- fredagen fullkomligt glittrar och svämmar över av härligheter både i kärlek och av känslan att du följer ditt hjärtas röst. En väldigt kul fest, helt oväntat, kan ge dig en superhärlig känsla.

Vattumannen 21/1-18/2

Du har bråda dagar med att bocka av att-göra-punkter på din lista av plikter. Men lugn, det är snart över. Från och med torsdagen väntar mer nyheter och möjligheter till att sakta ned på jobbtempot och rikta in dig på nöje, njutning och avslappning. Nyheter om ditt hem eller boendesituation överraskar dig på torsdagen. Det ser positivt ut och du känner att du får koll på ”de små detaljerna”. Kanske firar du, alternativt, något härligt med familj och/eller vänner i ditt hem.

Fiskarna 19/2-20/3

Solen befinner sig i ditt femte hus och du startar sommaren med fokus på barn/fertilitet, nöjen och att leva i enlighet med dina inre drömmar och hjärtas lust. Ditt hem och ditt familjeliv kan från och med torsdagen och under större delen av sommaren ge dig tankar och idéer att fundera över. Ta inga beslut förrän i början av september. En väldigt rolig träff/kontakt med vänner, grannar eller syskon överraskar dig kring torsdagen.